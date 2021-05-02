ООС: боевики 12 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Детали
Отмечается, что у населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.
Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников недалеко от населенного пункта Южное, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вблизи Песков противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
У Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковка — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи населенного пункта майорских был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Дополнение
Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.
В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался о встрече в Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.
26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрей Ермак организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми „ЛНР“ и „ДНР“ не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме” фантастика на втором этаже", — сказал он.
О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.
Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.