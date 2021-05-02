ООС: боевики 12 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 1 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что у населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников недалеко от населенного пункта Южное, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Песков противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковка — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи населенного пункта майорских был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

Реакция украинской стороны

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Дополнение

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался о встрече в Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время — в Москве, а по Донбасса посоветовал сначала поговорить с “ДНР” и “ЛНР”.

26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрей Ермак организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне таких заявлений главари “ДНР” и “ЛНР” тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. “Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми „ЛНР“ и „ДНР“ не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме” фантастика на втором этаже", — сказал он.

О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.

Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.

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