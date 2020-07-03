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ООС: бойовики 12 разів порушили режим тиші

ООС: бойовики 12 разів порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"3 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - повідомили у пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найбільша вогнева активність противника спостерігалася на світанку. Зокрема поблизу Новотошківського ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети. Також заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм агресор використав неподалік Південного, Залізного, Шумів, Оріхового та Хутору Вільний.

На початку доби з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював і наших захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного. Це ж озброєння агресор використав і поблизу Авдіївки, додавши до обстрілів ще й міномети 120-го і 82-го калібру та стрілецьку зброю.

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Крім того, на підступах до Кам’янки та Старогнатівки противник застосував по наших оборонних укріпленнях гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Сьогодні на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка Міхова Олена Іванівна, 1940-го року народження. 

"Загалом, від початку доби, противник випустив у бік наших позицій понад 220 мін і снарядів. За наявною інформацією сьогодні у лавах Об’єднаних сил втрат внаслідок ворожих обстрілів немає. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим "Тиша" дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 2 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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