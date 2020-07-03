ООС: боевики 12 раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия", - сообщили в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" самая большая огневая активность противника наблюдалась на рассвете. В частности вблизи Новотошковского враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы. Также запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм агрессор использовал неподалеку от Пивденного, Зализного, Шумов, Орехово и Хутора Вольного.
В начале суток из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал и наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Это же вооружение агрессор использовал и вблизи Авдеевки, добавив к обстрелам еще и минометы 120-го и 82-го калибра и стрелковое оружие.
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Кроме того, на подступах к Каменке и Старогнатовке противник применил по нашим оборонным укреплениям гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Сегодня на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница Михова Елена Ивановна, 1940 года рождения.
"В целом, с начала суток, противник выпустил в сторону наших позиций более 220 мин и снарядов. По имеющейся информации сегодня в рядах Объединенных сил потерь вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.