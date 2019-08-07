ООН закликає світових лідерів уникати ненависницької риторики

Після того, як в Техасі і Огайо загинули 32 людини, демократи звинуватили президента Дональда Трампа в розпалюванні расових протиріч, проте президент у відповідь виступив із засудженням “расизму, фанатизму і ідеї переваги білої раси”.

Представник правозахисного відомства ООН Руперт Колвілл привітав заяви Трампа, однак зазначив, що Верховний комісар з прав людини Мішель Бачелет виступає за посилення контролю над вогнепальною зброєю.

“Ми беззастережно засуджуємо расизм, ксенофобію та нетерпимість в усіх їх проявах, включаючи ідею переваги білої раси”, — підкреслив він.

“Ми закликаємо всі країни в цілому, в тому числі і США, прийняти позитивні заходи для викорінення дискримінації”, — додав Колвілл.

Відповідаючи на питання про те, чи вважають в Управлінні, що “антиіммігрантська риторика” Трампа могла сприяти трагедії, Колвілл сказав, що всі лідери повинні уникати негативних стереотипів, які підживлюють дискримінацію або насильство.

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“Ми стурбовані тим, що подібні заяви не тільки стигматизують та дегуманізують меншини — мігрантів, біженців, жінок, ЛГБТ і так званих „інших“, — а й ставлять під загрозу людей і громади, схильні до ризику відплати і нападів”, — зазначив Колвілл, нагадавши про атаки на синагоги, мечеті і гей-клуб в США.

Він також зазначив, що законодавство, покликане обмежити ненависницького риторику в соцмережах, має враховувати баланс зі свободою слова.

Трамп закликав посилити перевірки біографії для бажаючих придбати вогнепальну зброю, назвавши причиною масової стрілянини “психічні захворювання” і “ненависть”.

Колвілл зазначив, що, хоча психічне здоров’я може бути одним з факторів, це не єдина причина проблеми.

“У кінцевому підсумку, якщо доступні штурмові гвинтівки, то існує ризик, що люди будуть їх використовувати — з якої б то не було причини”, — додав він.