ООН призывает мировых лидеров избегать ненавистнической риторики

После того, как в Техасе и Огайо погибли 32 человека, демократы обвинили президента Дональда Трампа в разжигании расовых противоречий, однако президент в ответ выступил с осуждением “расизма, фанатизма и идеи превосходства белой расы”.

Представитель правозащитного ведомства ООН Руперт Колвилл поздравил заявления Трампа, однако отметил, что Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет выступает за усиление контроля над огнестрельным оружием.

“Мы безоговорочно осуждаем расизм, ксенофобию и нетерпимость во всех их проявлениях, включая идею превосходства белой расы”, — подчеркнул он.

“Мы призываем все страны в целом, в том числе и США, принять позитивные меры для искоренения дискриминации”, — добавил Колвилл.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Управлении, что “антииммигрантская риторика” Трампа могла способствовать трагедии, Колвилл сказал, что все лидеры должны избегать негативных стереотипов, которые подпитывают дискриминацию или насилие.

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“Мы обеспокоены тем, что подобные заявления не только стигматизируют и дегуманизируют меньшинства — мигрантов, беженцев, женщин, ЛГБТ и так называемых „других“, — но и ставят под угрозу людей и общества, подвержены риску возмездия и нападений”, — отметил Колвилл , напомнив об атаках на синагоги, мечети и гей-клуб в США.

Он также отметил, что законодательство, призванное ограничить ненавистнического риторику в соцсетях, должен учитывать баланс со свободой слова.

Трамп призвал усилить проверки биографии для желающих приобрести огнестрельное оружие, назвав причиной массовой стрельбы “психические заболевания” и “ненависть”.

Колвилл отметил, что, хотя психическое здоровье может быть одним из факторов, это не единственная причина проблемы.

“В конечном итоге, если доступны штурмовые винтовки, то существует риск, что люди будут их использовать — с какой бы то ни было причине”, — добавил он.