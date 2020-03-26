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ООН: на гуманітарне реагування на COVID-19 в Україні потрібно 165 млн доларів

ООН: на гуманітарне реагування на COVID-19 в Україні потрібно 165 млн доларів

Київ • УНН

 • 14359 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. ООН і гуманітарним організаціям необхідно 165 млн дол. США для подолання пандемії COVID-19 в Україні. Про це повідомляє пресслужба Представництва ООН в Україні, передає УНН.

“У зв’язку з презентацією Глобального плану гуманітарного реагування на спалах COVID-19 Координаторка системи ООН/Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані представила “План гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні”, для реалізації якого необхідно 165 мільйонів доларів США", - повідомили у представництві.

У плані, як зазначається, представлені заходи реагування установ ООН, гуманітарних організацій на місцях, медичних закладів та постачальників медичних послуг для мінімізації можливих гуманітарних наслідків поширення вірусної інфекції, яка, за оцінками, становить загрозу для майже 21 мільйона людей в Україні.

"Після виявлення першого випадку COVID-19 в Україні 3 березня кількість випадків продовжує зростати щодня. З огляду на темпи передачі коронавірусної інфекції виникає занепокоєння щодо спроможностей системи охорони здоров’я в умовах безпрецедентного навантаження", - зауважують у представництві ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глобальний план ООН з протидії коронавірусу передбачає 33 млн доларів для України

Як вказано, у Плані гуманітарного реагування 2020 року з подолання COVID-19 в Україні зазначено необхідність залучити 165 млн доларів США на підтримку реагування протягом наступних дев’яти місяців. У Плані враховуються як наслідки епідемії для здоров’я населення, так і її значний опосередкований вплив на добробут людей і громад, який стосується не лише розповсюдження захворювання, але й охоплює різні сфери життя: від освіти, засобів до існування, психічного здоров’я людей до можливості реалізації основних прав людини.

“Ми уважно стежимо за заходами подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 та готові надати підтримку уряду України для реагування в ситуації, яка постійно змінюється", - вказала Лубрані. 

Також у представництві ООН додали, що "хоча уряд України швидко запровадив низку рішучих заходів для запобігання розповсюдженню вірусної інфекції, росте занепокоєність, що схід України, виснажений протягом шести років збройного конфлікту, з послабленою системою охорони здоров’я та значною часткою літніх людей, може стикнутися з особливими складнощами щодо подолання спалаху COVID-19".

Нагадаємо, Україна обговорила з представником ООН питання боротьби з коронавірусом.

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