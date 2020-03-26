ООН: на гуманитарное реагирование на COVID-19 в Украине нужно 165 млн долларов

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72824 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85956 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98919 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96084 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106494 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92206 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103571 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106132 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131144 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130358 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 113161 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 86694 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 87094 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

18:16 • 33551 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 88031 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 106492 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 113158 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 141466 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 184176 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 168831 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 87094 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104412 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109888 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108213 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107731 просмотра
Актуальное
ООН: на гуманитарное реагирование на COVID-19 в Украине нужно 165 млн долларов

ООН: на гуманитарное реагирование на COVID-19 в Украине нужно 165 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 14350 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. ООН и гуманитарным организациям необходимо 165 млн долл. США для преодоления пандемии COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Представительства ООН в Украине, передает УНН.

"В связи с презентацией Глобального плана гуманитарного реагирования на вспышку COVID-19 Координатор системы ООН/Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине", для реализации которого необходимо 165 миллионов долларов США", - сообщили в представительстве.

В плане, как отмечается, представлены меры реагирования учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг для минимизации возможных гуманитарных последствий распространения вирусной инфекции, которая, по оценкам, составляет угрозу для почти 21 миллиона людей в Украине.

"После выявления первого случая COVID-19 в Украине 3 марта количество случаев продолжает расти ежедневно. Учитывая темпы передачи коронавирусной инфекции, возникает обеспокоенность возможностей системы здравоохранения в условиях беспрецедентной нагрузки", - отмечают в представительстве ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глобальный план ООН по противодействию коронавирусу предусматривает 33 млн долларов для Украины

Как указано, в Плане гуманитарного реагирования 2020 года с преодоления COVID-19 в Украине отмечено необходимость привлечь 165 млн долларов США на поддержку реагирования в течение следующих девяти месяцев. В Плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее значительное опосредованное влияние на благосостояние людей и общин, которое касается не только распространения заболевания, но и охватывает различные сферы жизни: от образования, средств к существованию, психического здоровья людей до возможности реализации основных прав человека.

"Мы внимательно следим за мерами преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и готовы оказать поддержку правительству Украины для реагирования в ситуации, которая постоянно меняется", - указала Лубрани.

Также в представительстве ООН добавили, что "хотя правительство Украины быстро ввело ряд решительных мер для предотвращения распространения вирусной инфекции, растет озабоченность, что восток Украины, истощенный в течение шести лет вооруженного конфликта, с ослабленной системой здравоохранения и значительной долей пожилых людей, может столкнуться с особыми сложностями по преодолению вспышки COVID-19".

Напомним, Украина обсудила с представителем ООН вопросы борьбы с коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы