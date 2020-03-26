ООН: на гуманитарное реагирование на COVID-19 в Украине нужно 165 млн долларов

"В связи с презентацией Глобального плана гуманитарного реагирования на вспышку COVID-19 Координатор системы ООН/Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине", для реализации которого необходимо 165 миллионов долларов США", - сообщили в представительстве.

В плане, как отмечается, представлены меры реагирования учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг для минимизации возможных гуманитарных последствий распространения вирусной инфекции, которая, по оценкам, составляет угрозу для почти 21 миллиона людей в Украине.

"После выявления первого случая COVID-19 в Украине 3 марта количество случаев продолжает расти ежедневно. Учитывая темпы передачи коронавирусной инфекции, возникает обеспокоенность возможностей системы здравоохранения в условиях беспрецедентной нагрузки", - отмечают в представительстве ООН.

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Как указано, в Плане гуманитарного реагирования 2020 года с преодоления COVID-19 в Украине отмечено необходимость привлечь 165 млн долларов США на поддержку реагирования в течение следующих девяти месяцев. В Плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее значительное опосредованное влияние на благосостояние людей и общин, которое касается не только распространения заболевания, но и охватывает различные сферы жизни: от образования, средств к существованию, психического здоровья людей до возможности реализации основных прав человека.

"Мы внимательно следим за мерами преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и готовы оказать поддержку правительству Украины для реагирования в ситуации, которая постоянно меняется", - указала Лубрани.

Также в представительстве ООН добавили, что "хотя правительство Украины быстро ввело ряд решительных мер для предотвращения распространения вирусной инфекции, растет озабоченность, что восток Украины, истощенный в течение шести лет вооруженного конфликта, с ослабленной системой здравоохранения и значительной долей пожилых людей, может столкнуться с особыми сложностями по преодолению вспышки COVID-19".

Напомним, Украина обсудила с представителем ООН вопросы борьбы с коронавирусом.