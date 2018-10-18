Омбудсмен звернулась до ФСБ РФ щодо затриманих українських моряків

"Звертаюся до ФСБ щодо членів екіпажу судна "ЯМК-0041". Українців Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника продовжують незаконно утримувати на території анексованого Криму. А все через те, що правоохоронці агресора безпричинно відібрали у них паспорти для виїзду за кордон", - заявила омбудсмен.



За її словами, після майже шести місяців перебування українців в Криму, моряки та їх сім’ї фізично і морально виснажені.



"Стан здоров’я Сергія Калиниченка значно погіршився. Він страждає на долонний фіброматоз, який потребує кваліфікованого лікування", - зазначила Денісова.



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Вона також розповіла, що українець Блок, який до затримання опікувався 83-річною матір’ю, яка зараз перебуває практично у безпорадному стані без сина, а двоє дітей Скрипника вже майже півроку перебувають без батька, родина не має коштів для їх утримання і навчання.



"Ще 11 вересня з ФСБ мені повідомили, що заходи процесуального примусу до цих трьох осіб не застосовувалися. На минулому тижні Радник Президента РФ на мій запит відповів, що закордонні паспорти у екіпажа судна ніхто не забирав та свобода їх пересування не обмежувалася. Але покинути територію Криму вони досі не можуть", - зазначила Уповноважена з прав людини.



Водночас, Денісова розповіла, що минулого тижня все ж вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще одного члена екіпажу Геннадія Отичка.



"Тож можливе повернення і інших. Олександр Бортніков, якому я направила лист, має цьому посприяти", - додала вона.



Нагадаємо, українське судно “ЯМК-0041” було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в “виключній економічній зоні Росії” (на думку РФ) порушено кримінальну справу.