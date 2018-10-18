Омбудсмен обратилась к ФСБ РФ в отношении задержанных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в ФСБ об освобождении задержанных в аннексированом Крыму украинских моряков судна "ЯМК-0041". Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав копию обращения, передает УНН.
"Обращаюсь к ФСБ в отношении членов экипажа судна "ЯМК-0041". Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного Крыма. А все потому, что правоохранители агрессора беспричинно отобрали у них паспорта для выезда за границу", - заявила омбудсмен.
По ее словам, после почти шести месяцев пребывания украинцев в Крыму, моряки и их семьи физически и морально истощены.
"Состояние здоровья Сергея Калиниченко значительно ухудшилось. Он страдает ладонным фиброматозом, который требует квалифицированного лечения", - отметила Денисова.
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Она также рассказала, что украинец Блок, который до задержания занимался 83-летней матерью, которая сейчас находится практически в беспомощном состоянии без сына, а двое детей Скрипника уже почти полгода находятся без отца, семья не имеет средств для их содержания и обучения.
"Еще 11 сентября с ФСБ мне сообщили, что меры процессуального принуждения к этим трем лицам не применялись. На прошлой неделе Советник Президента РФ на мой запрос ответил, что загранпаспорта у экипажа судна никто не забирал и свобода их передвижения не ограничивалось. Но покинуть территорию Крыма они до сих пор не могут", - отметила Уполномоченный по правам человека.
В то же время, Денисова рассказала, что на прошлой неделе все же удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще одного члена экипажа Геннадия Отичка.
"Поэтому возможно возвращение и других. Александр Бортников, которому я направила письмо, должен этому способствовать", - добавила она.
Напомним, украинское судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в "исключительной экономической зоне России" (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.