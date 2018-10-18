Омбудсмен обратилась к ФСБ РФ в отношении задержанных украинских моряков

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 42499 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112957 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120993 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160167 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150094 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139196 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129696 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118212 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 37631 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 46539 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 30190 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 33222 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 26629 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 140675 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176184 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184658 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195345 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252648 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 160169 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105789 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110158 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112183 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111525 просмотра
Актуальное
Омбудсмен обратилась к ФСБ РФ в отношении задержанных украинских моряков

Омбудсмен обратилась к ФСБ РФ в отношении задержанных украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в ФСБ об освобождении задержанных в аннексированом Крыму украинских моряков судна "ЯМК-0041". Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав копию обращения, передает УНН.

"Обращаюсь к ФСБ в отношении членов экипажа судна "ЯМК-0041". Украинцев Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника продолжают незаконно удерживать на территории аннексированного Крыма. А все потому, что правоохранители агрессора беспричинно отобрали у них паспорта для выезда за границу", - заявила омбудсмен.

По ее словам, после почти шести месяцев пребывания украинцев в Крыму, моряки и их семьи физически и морально истощены.

"Состояние здоровья Сергея Калиниченко значительно ухудшилось. Он страдает ладонным фиброматозом, который требует квалифицированного лечения", - отметила Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое моряков судна "Норд" уже в Москве, а остальные - в посольстве РФ

Она также рассказала, что украинец Блок, который до задержания занимался 83-летней матерью, которая сейчас находится практически в беспомощном состоянии без сына, а двое детей Скрипника уже почти полгода находятся без отца, семья не имеет средств для их содержания и обучения.

"Еще 11 сентября с ФСБ мне сообщили, что меры процессуального принуждения к этим трем лицам не применялись. На прошлой неделе Советник Президента РФ на мой запрос ответил, что загранпаспорта у экипажа судна никто не забирал и свобода их передвижения не ограничивалось. Но покинуть территорию Крыма они до сих пор не могут", - отметила Уполномоченный по правам человека.

В то же время, Денисова рассказала, что на прошлой неделе все же удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще одного члена экипажа Геннадия Отичка.

"Поэтому возможно возвращение и других. Александр Бортников, которому я направила письмо, должен этому способствовать", - добавила она.

Напомним, украинское судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в "исключительной экономической зоне России" (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы