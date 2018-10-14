Денісова: моряк судна "ЯМК-0041" прибув на територію України

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Моряк затриманого в окупованому Криму за “незаконний промисел” судна “ЯМК-0041” прибув на материкову територію України. Про це повідомила уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова, передає УНН з посиланням на її Facebook-сторінку.