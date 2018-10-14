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Денісова: моряк судна "ЯМК-0041" прибув на територію України

Київ • УНН

 • 11288 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Моряк затриманого в окупованому Криму за “незаконний промисел” судна “ЯМК-0041” прибув на материкову територію України. Про це повідомила уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова, передає УНН з посиланням на її Facebook-сторінку.

“Щойно говорила з членом екіпажу судна „ЯМК-0041“ Геннадієм Отичком. Він уже на підконтрольній Україні території, повертається в Очаків. Мої представники супроводжують його додом”, — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше Денісова повідомляла, що написала запити російській стороні, попросивши відпустити моряків додому на похорон матері.

Українське судно “ЯМК-0041” було затримано 4 травня біля західного узбережжя окупованого Криму за нібито незаконний промисел риби. На нього накладено арешт, а щодо капітана, громадянина України Віктора Новицького, за фактом незаконного видобутку морських біоресурсів в “виключній економічній зоні Росії” (на думку РФ) порушено кримінальну справу.

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