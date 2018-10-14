Денисова: моряк судна "ЯМК-0041" прибыл на территорию Украины

“Только что говорила с членом экипажа судна „ЯМК-0041“ Геннадием Отичком. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой”, — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Денисова сообщала, что написала запросы российской стороне, попросив отпустить моряка домой на похороны матери.

Украинское судно “ЯМК-0041” было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в “исключительной экономической зоне России” (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.