Денисова: моряк судна "ЯМК-0041" прибыл на территорию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Моряк задержанного в оккупированном Крыму за “незаконный промысел” судна “ЯМК-0041” прибыл на материковую территорию Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова, передает УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.
“Только что говорила с членом экипажа судна „ЯМК-0041“ Геннадием Отичком. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой”, — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее Денисова сообщала, что написала запросы российской стороне, попросив отпустить моряка домой на похороны матери.
Украинское судно “ЯМК-0041” было задержано 4 мая у западного побережья оккупированного Крыма за якобы незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в “исключительной экономической зоне России” (по мнению РФ) возбуждено уголовное дело.