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Омбудсман поновив право військового, який втратив кінцівки, на звільнення зі служби за станом здоровʼя

Омбудсман поновив право військового, який втратив кінцівки, на звільнення зі служби за станом здоровʼя

Київ • УНН

 • 22250 перегляди

Омбудсмен допоміг відновити право військовослужбовця на звільнення з військової служби після втрати кінцівок, надавши допомогу в отриманні направлення на госпіталізацію та сприяння в проходженні військово-лікарської експертизи.

Під час моніторингу медіа Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець виявив порушення прав військовослужбовця: після втрати кінцівки внаслідок бойових дій чоловікові відмовили в госпіталізації через відсутність належного скерування.  Про це Омбудсман повідомим у Telegram, пише УНН.

Питання належного доступу до медичної допомоги для військовослужбовців наразі є актуальним, як ніколи,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що Офіс Омбудсмана надав необхідну підтримку військовослужбовцю та допоміг отримати відповідне направлення на госпіталізацію, а також забезпечити належний супровід під час проходження військово-лікарської комісії.

За рішенням ВЛК військового офіційно визнали непридатним до військової служби, з подальшим звільненням та виключенням з військового обліку.

Лубінець зазначив, що право військовослужбовця на звільнення з військової служби за станом здоровʼя поновили.

До України повернули 80-річну жінку, яка не могла самостійно евакуюватись з окупованої Донеччини - Лубінець12.02.24, 14:02 • 24389 переглядiв

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