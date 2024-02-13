Омбудсман поновив право військового, який втратив кінцівки, на звільнення зі служби за станом здоровʼя
Київ • УНН
Омбудсмен допоміг відновити право військовослужбовця на звільнення з військової служби після втрати кінцівок, надавши допомогу в отриманні направлення на госпіталізацію та сприяння в проходженні військово-лікарської експертизи.
Під час моніторингу медіа Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець виявив порушення прав військовослужбовця: після втрати кінцівки внаслідок бойових дій чоловікові відмовили в госпіталізації через відсутність належного скерування. Про це Омбудсман повідомим у Telegram, пише УНН.
Питання належного доступу до медичної допомоги для військовослужбовців наразі є актуальним, як ніколи,
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Зазначається, що Офіс Омбудсмана надав необхідну підтримку військовослужбовцю та допоміг отримати відповідне направлення на госпіталізацію, а також забезпечити належний супровід під час проходження військово-лікарської комісії.
За рішенням ВЛК військового офіційно визнали непридатним до військової служби, з подальшим звільненням та виключенням з військового обліку.
Лубінець зазначив, що право військовослужбовця на звільнення з військової служби за станом здоровʼя поновили.
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