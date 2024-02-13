Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья
Омбудсмен помог восстановить право военнослужащего на увольнение с военной службы после потери конечностей, оказав помощь в получении направления на госпитализацию и содействие в прохождении военно-врачебной экспертизы.
Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк
ГБР инициировало арест недвижимости, принадлежащей бывшей невесте Романа Гринкевича Соне Морозюк, в частности двух квартир в Киеве, одной в Харькове и земельного участка, большая часть которого была приобретена во время войны.
Украинские врачи спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Медикам из украинской больницы "Охматдет" удалось успешно удалить из живота ребенка 20 магнитов, которые были соединены между собой и вызвали 5 перфораций.
Партизаны обнаружили ПВО в московской области: комплекс на боевом дежурстве
Партизаны Атеша обнаружили активный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", развернутый в подмосковном селе.
Почувствовала потенциал к собственному делу: победительница конкурса "Роби своє" масштабировала производство вяленых томатов в 6 раз
Женщина выиграла конкурс бизнес-идей со своим проектом вяленых томатов и использовала грант для расширения производства вяленых томатов и других продуктов.
российский беспилотник сбросил взрывчатку на дом в Херсонской области, ранены два человека
российская армия ранила двух человек, сбросив взрывчатку с беспилотника на жилой дом в Гавриловке Херсонской области.
россия планирует молодежный фестиваль в сочи для пропаганды среди сербской молодежи
россия планирует провести "Всемирный фестиваль молодежи 2024" в Сочи для проведения пропаганды среди сербской молодежи и вербовки агентов для продвижения интересов России в Европе, говорится в отчете.
Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, чтобы обсудить дальнейшую интеграцию энергетических рынков Украины в ЕС и увеличение экспорта электроэнергии из Украины, а также выделение ЕС 10 млн евро на поддержку тепловой генерации в Украине.
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные жители сообщили, что в некоторых местах потрясло окна. Причина взрывов до сих пор неизвестна.
Добавляет уверенности и мотивации: Зеленский отреагировал на решение Сената поддержать пакет помощи для Украины
Сенат одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 млрд долларов, из которых более 60 млрд долларов предназначены для Украины, что, по словам президента Зеленского, добавляет уверенности и мотивации.