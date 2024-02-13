Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья

Во время мониторинга медиа Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец обнаружил нарушение прав военнослужащего: после потери конечности в результате боевых действий мужчине отказали в госпитализации из-за отсутствия надлежащего направления. Об этом Омбудсман сообщил в Telegram, пишет УНН.

Вопрос надлежащего доступа к медицинской помощи для военнослужащих сейчас актуален, как никогда, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Офис Омбудсмена оказал необходимую поддержку военнослужащему и помог получить соответствующее направление на госпитализацию, а также обеспечить надлежащее сопровождение во время прохождения военно-врачебной комиссии.

По решению ВВК военного официально признали непригодным к военной службе, с последующим увольнением и исключением с воинского учета.

Лубинец отметил, что право военнослужащего на увольнение с военной службы по состоянию здоровья восстановили.

В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец