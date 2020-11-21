Олімпіада в наступному році має стати символом надії для всього світу - ВООЗ

"ВООЗ співпрацює з Міжнародним олімпійським комітетом, щоб Олімпійські ігри наступного року в Токіо були успішними та стали символом надії для світу", - наголосив Гебреісус.

Рішення про перенесення Олімпіади було ухвалено наприкінці березня після того, як Національний олімпійський комітет Канади повідомив, що не направлятиме своїх атлетів на Ігри в 2020 році в зв'язку з ризиком захворювання.

Нагадаємо, Японія розглядає можливість звільнення глядачів з-за кордону на Олімпійських та Паралімпійських іграх наступного літа у Токіо від 14-денного періоду карантину.

Згодом голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах повідомив, що Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через COVID-19, мають відбутися у призначений час, не дивлячись на те, що світ досі не впорався з пандемією коронавірусу.