Олімпіаду-2021 у Токіо більше не збираються переносити

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на 2021 рік через COVID-19, мають відбутися у призначений час, не дивлячись на те, що світ досі не впорався з пандемією коронавірусу. Про це в понеділок, 16 листопада, домовилися в Токіо голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, передає УНН з посиланням на DW.

Суга висловив упевненість, що ігри пройдуть наступного літа.

Бах подякував прем'єру за зусилля і підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності в посткоронавірусну епоху.

За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Рішення про перенесення Олімпіади було ухвалено наприкінці березня після того, як Національний олімпійський комітет Канади повідомив, що не направлятиме своїх атлетів на Ігри в 2020 році в зв'язку з ризиком захворювання.

Нагадаємо, Японія розглядає можливість звільнення глядачів з-за кордону на Олімпійських та Паралімпійських іграх наступного літа у Токіо від 14-денного періоду карантину.

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