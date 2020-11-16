Олімпіаду-2021 у Токіо більше не збираються переносити

Суга висловив упевненість, що ігри пройдуть наступного літа.

Бах подякував прем'єру за зусилля і підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності в посткоронавірусну епоху.

За даними агентства Kyodo, МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади.

Рішення про перенесення Олімпіади було ухвалено наприкінці березня після того, як Національний олімпійський комітет Канади повідомив, що не направлятиме своїх атлетів на Ігри в 2020 році в зв'язку з ризиком захворювання.

Нагадаємо, Японія розглядає можливість звільнення глядачів з-за кордону на Олімпійських та Паралімпійських іграх наступного літа у Токіо від 14-денного періоду карантину.