Олимпиаду-2021 в Токио больше не собираются переносить

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за COVID-19, должны состояться в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 16 ноября, договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Есихиде Суга, передает УНН со ссылкой на DW.