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13:25 • 61866 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 79251 просмотра

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4 марта, 08:59 • 101585 просмотра

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Олимпиаду-2021 в Токио больше не собираются переносить

Олимпиаду-2021 в Токио больше не собираются переносить

Киев  •  УНН

 • 14978 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за COVID-19, должны состояться в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 16 ноября, договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Есихиде Суга, передает УНН со ссылкой на DW.

Суга выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом.

Бах поблагодарил премьера за усилия и подчеркнул, что спортивный праздник станет символом солидарности в посткоронавирусную эпоху.

По данным агентства Kyodo, МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.

Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.

Напомним, Япония рассматривает возможность освобождения зрителей из-за рубежа на Олимпийских и Паралимпийских играх следующим летом в Токио от 14-дневного периода карантина.

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