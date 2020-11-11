Олімпіада-2021: Японія планує не вводити карантин для іноземців під час ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Японія розглядає можливість звільнення глядачів з-за кордону на Олімпійських та Паралімпійських іграх наступного літа у Токіо від 14-денного періоду карантину. Про це повідомляє KYODO NEWS, передає УНН.
"Японія розглядає можливість звільнення глядачів з-за кордону на Олімпійських та Паралімпійських іграх наступного літа у Токіо від 14-денного періоду карантину, захід, який зараз застосовується щодо всіх іноземних туристів, щоб зупинити поширення нового коронавірусу, повідомили урядові джерела у вівторок", - йдеться у матеріалі.
Але зазначається, що хоча уряд поки ще не вирішив, чи дозволить закордонним глядачам відвідувати літні ігри. Якщо це буде схвалено, ймовірно, вони будуть зобов'язані пройти тестування на коронавірус кілька разів до вильоту і контролювати свій стан після в'їзду в Японію, повідомляють джерела.
На відміну від іноземних спортсменів і персоналу, для яких уряд також планує полегшити обмеження на в'їзд, глядачам також буде дозволено користуватися громадським транспортом, з огляду на труднощі в обмеженні їхнього пересування.
Повідомляється, що ці пропозиції будуть обговорюватися у четвер на засіданні центрального і токійського столичних урядів, а також місцевого олімпійського оргкомітету. Але навіть якщо відвідуваність закордонних глядачів буде схвалена, уряд зверне увагу на те, чи дозволяти в'їзд тим, хто прибуває з країн, де інфекція знаходяться на підйомі.
Олімпійські організатори, як очікується, приблизно навесні мають прийняти рішення щодо кількості глядачів, які будуть допущені до ігор.
Уряд Японії вже планує дозволити іноземним спортсменам і персоналу, у тому числі з країн і регіонів, на яких Японія вводить заборону на в'їзд, прибути у країну за умови, що вони нададуть докази того, що вони отримали негативний результат тесту на коронавірус і вживають достатніх запобіжних заходів, перебуваючи у країні.
Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга озвучив твердий намір провести Олімпійські ігри влітку 2021 року у Токіо.