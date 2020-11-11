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Олимпиада-2021: Япония планирует не вводить карантин для иностранцев во время игр

Киев  •  УНН

 • 13654 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Япония рассматривает возможность освобождения зрителей из-за рубежа на Олимпийских и Паралимпийских играх следующим летом в Токио от 14-дневного периода карантина. Об этом сообщает KYODO NEWS, передает УНН.

"Япония рассматривает возможность освобождения зрителей из-за рубежа на Олимпийских и Паралимпийских играх следующим летом в Токио от 14-дневного периода карантина, мероприятие, которое сейчас применяется в отношении всех иностранных туристов, чтобы остановить распространение нового коронавируса, сообщили правительственные источники во вторник", - говорится в материале.

Но отмечается, что хотя правительство пока еще не решило, позволит ли зарубежным зрителям посещать летние игры. Если это будет принято, вероятно, они будут обязаны пройти тестирование на коронавирус несколько раз до вылета и контролировать свое состояние после въезда в Японию, сообщают источники.

В отличие от иностранных спортсменов и персонала, для которых правительство также планирует облегчить ограничения на въезд, зрителям также будет разрешено пользоваться общественным транспортом, учитывая трудности в ограничении их передвижения.

Сообщается, что эти предложения будут обсуждаться в четверг на заседании центрального и токийского столичных правительств, а также местного олимпийского оргкомитета. Но даже если посещаемость иностранных зрителей будет одобрена, правительство обратит внимание на то, позволять ли въезд тем, кто прибывает из стран, где инфекция находятся на подъеме.

Олимпийские организаторы, как ожидается, примерно весной должны принять решение по количеству зрителей, которые будут допущены к играм.

Правительство Японии уже планирует разрешить иностранным спортсменам и персоналу, в том числе из стран и регионов, на которых Япония вводит запрет на въезд, прибыть в страну при условии, что они предоставят доказательства того, что они получили отрицательный результат теста на коронавирус и употребляют достаточных мер, находясь в стране.

Напомним, что недавно премьер-министр Японии Йосихиде Суга озвучил твердое намерение провести Олимпийские игры летом 2021 года в Токио.

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