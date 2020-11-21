Олимпиада в следующем году должна стать символом надежды для всего мира - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Олимпийские игры в следующем году в Токио должны стать символом надежды для мира. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, обращаясь к лидерам стран на саммите G20, который проходит в режиме онлайн, передает УНН.
"ВОЗ сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, чтобы Олимпийские игры в следующем году в Токио были успешными и стали символом надежды для мира", - подчеркнул Гебреисус.
Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.
Напомним, Япония рассматривает возможность освобождения зрителей из-за рубежа на Олимпийских и Паралимпийских играх следующим летом в Токио от 14-дневного периода карантина.
Впоследствии председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 из-за COVID-19 должны состояться в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса.