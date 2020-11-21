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3 марта, 21:00 • 101690 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121765 просмотра

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Олимпиада в следующем году должна стать символом надежды для всего мира - ВОЗ

Олимпиада в следующем году должна стать символом надежды для всего мира - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 13641 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Олимпийские игры в следующем году в Токио должны стать символом надежды для мира. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, обращаясь к лидерам стран на саммите G20, который проходит в режиме онлайн, передает УНН.

"ВОЗ сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, чтобы Олимпийские игры в следующем году в Токио были успешными и стали символом надежды для мира", - подчеркнул Гебреисус.

Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.

Напомним, Япония рассматривает возможность освобождения зрителей из-за рубежа на Олимпийских и Паралимпийских играх следующим летом в Токио от 14-дневного периода карантина.

Впоследствии председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 из-за COVID-19 должны состояться в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса.

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