Олександр Рувін: електронний реєстр озброєння – необхідний крок до прискорення ідентифікації зброї рф

Для швидкої ідентифікації озброєння, яке застосовує росія проти України важливо створити електронний реєстр компонентів зброї. Це прискорить обмін інформацією з країнами-партнерами. Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) під час першої масштабної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій вирішенню проблемних питань у сфері судових вибухотехнічних експертиз та ідентифікації ракетної й артилерійської зброї, пише УНН.

Наразі важливою є швидка ідентифікація компонентів озброєння, адже отримані дані можуть слугувати доказовою базою для міжнародних судових процесів. Сьогодні ми говоримо про актуальні питання експертної роботи, яка вже активно виконується і водночас розглядаємо нові важливі напрями. На часі - можливість створення електронної бази компонентів зброї, що значно полегшить роботу експертів та забезпечить оперативний обмін даними між країнами - зазначив Олександр Рувін.

Окрім того, за його словами, не менш важливе у роботі експертів використання сучасних технологій, таких як рентгенографія, 3D-сканування та моделювання для детальної ідентифікації складних вибухових пристроїв та снарядів.

Крім того, однією з інноваційних пропозицій є застосування космічної фотозйомки для аналізу місць застосування ракетної та артилерійської зброї, що відкриває нові можливості для проведення експертиз у важкодоступних зонах бойових дій − підкреслив Олександр Рувін.

За словами директора КНДІСЕ, саме співпраця між ключовими експертними організаціями України та міжнародними партнерами має вирішальну роль для підвищення якості досліджень російської зброї, що використовується на території України. Адже інформація, зібрана в ході експертиз, має критичне значення не лише для України, а й для міжнародної спільноти. Використання цих даних у судових процесах може допомогти притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах росіян та зафіксувати факти порушень міжнародного права.

Варто зазначити, у конференції взяли участь близько 100 провідних фахівців з різних країн, демонструючи необхідність міжнародної взаємодії у боротьбі з викликами, які виникають через російську збройну агресію. Серед учасників були провідні іноземні експерти, представники органів безпеки та оборони, правоохоронці та представники судово-експертних установ.

Додамо

росіяни постійно намагаються модифікувати та модернізувати всі наявні у них типи ракет та дронів, які застосовують для атак по Україні. Раніше УНН розповідав про результати останніх досліджень фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз російської зброї та роль західних комплектуючих у її змінах.