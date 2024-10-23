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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 11:58  •  29798 просмотра

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Директор КНИИСЭ призвал создать электронный реестр компонентов оружия для быстрой идентификации российского вооружения. Это ускорит обмен информацией с партнерами и поможет в международных судебных процессах.

Для быстрой идентификации вооружения, которое применяет россия против Украины важно создать электронный реестр компонентов оружия. Это ускорит обмен информацией со странами-партнерами. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) во время первой масштабной международной научно-практической конференции, посвященной решению проблемных вопросов в сфере судебных взрывотехнических экспертиз и идентификации ракетного и артиллерийского оружия, пишет УНН.

Сейчас важна быстрая идентификация компонентов вооружения, ведь полученные данные могут служить доказательной базой для международных судебных процессов. Сегодня мы говорим об актуальных вопросах экспертной работы, которая уже активно выполняется и одновременно рассматриваем новые важные направления. На очереди - возможность создания электронной базы компонентов оружия, что значительно облегчит работу экспертов и обеспечит оперативный обмен данными между странами

- отметил Александр Рувин.

Кроме того, по его словам, не менее важно в работе экспертов использование современных технологий, таких как рентгенография, 3D-сканирование и моделирование для детальной идентификации сложных взрывных устройств и снарядов.

Кроме того, одним из инновационных предложений является применение космической фотосъемки для анализа мест применения ракетного и артиллерийского оружия, что открывает новые возможности для проведения экспертиз в труднодоступных зонах боевых действий

- подчеркнул Александр Рувин.

По словам директора КНИИСЭ, именно сотрудничество между ключевыми экспертными организациями Украины и международными партнерами имеет решающую роль для повышения качества исследований российского оружия, используемого на территории Украины. Ведь информация, собранная в ходе экспертиз, имеет критическое значение не только для Украины, но и для международного сообщества. Использование этих данных в судебных процессах может помочь привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях россиян и зафиксировать факты нарушений международного права.

Стоит отметить, в конференции приняли участие около 100 ведущих специалистов из разных стран, демонстрируя необходимость международного взаимодействия в борьбе с вызовами, которые возникают из-за российской вооруженной агрессии. Среди участников были ведущие иностранные эксперты, представители органов безопасности и обороны, правоохранители и представители судебно-экспертных учреждений.

Добавим

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Ранее УНН рассказывал о результатах последних исследований специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз российского оружия и роли западных комплектующих в его изменениях.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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