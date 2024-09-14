Олег Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України, передає УНН.

Деталі

Український легкоатлет Олег Дорощук завоював срібну медаль у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Трійка призерів у цій дисципліні визначилася на висоті 2,25 м. Її з першої спроби підкорили Дорощук та італієць Джанмарко Тамбері, а південнокореєць У Сан Гьок узяв її з другої.

Наступна висота - 2,28 м також підкорилася українцю та італійцю з другої спроби, після чого вони залишилися в секторі вдвох. Олег Дорощук з першої спроби взяв 2,31 м, повторивши свій особистий рекорд, однак і Тамбері не відставав.

Висота 2,34 м виявилася для Дорощука нездоланною, тоді як Тамбері подолав її з третього разу, що принесло йому перемогу. Український стрибун посів друге місце, поступившись лише титулованому супернику.

Магучіх втретє перемогла у фіналі Діамантової ліги, а Геращенко посіла третє місце