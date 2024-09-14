Олег Дорощук стал вице-чемпионом финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

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Украинский легкоатлет Олег Дорощук завоевал серебряную медаль в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Тройка призеров в этой дисциплине определилась на высоте 2,25 м. Ее с первой попытки покорили Дорощук и итальянец Джанмарко Тамбери, а южнокореец У Сан Гек взял ее со второй.

Следующая высота - 2,28 м также покорилась украинцу и итальянцу со второй попытки, после чего они остались в секторе вдвоем. Олег Дорощук с первой попытки взял 2,31 м, повторив свой личный рекорд, однако и Тамбери не отставал.

Высота 2,34 м оказалась для Дорощука непреодолимой, тогда как Тамбери преодолел ее с третьего раза, что принесло ему победу. Украинский прыгун занял второе место, уступив лишь титулованному сопернику.

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