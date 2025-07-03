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Окупаційного экс-"мера" Луганська Маноліса Пілавова нібито підірвала смертниця - росЗМІ

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Колишній "мер" окупованого Луганська 3 червня загинув внаслідок вибуху "саморобного вибухового пристрою, який могла активувати жінка-смертниця", стверджують у російських ЗМІ.

Окупаційного экс-"мера" Луганська Маноліса Пілавова нібито підірвала смертниця - росЗМІ

У російських медіа-джерелах повідомляють, що Маноліса Пілавова, який очолював із 2014-го до 2023 року окупаційну адміністрацію Луганська, могла підірвати жінка-смертниця. Зокрема 3 липня про повідомив ТАСС "із посиланням на оперативні служби", передає УНН.

Деталі

російське пропагандистське агентство ТАСС у бесіді з джерелом з'ясувало, що колишнього "мера" окупованого міста Луганськ Маноліса Пілавова, начебто "підірвала жінка-смертниця". Додається, що це попередня інформація. У росЗМІ пишуть, що "бомбу могла активувати жінка-смертниця", і тим часом, слідчий комітет рф кваліфікував це як теракт. 

Нагадаємо

Колишній міський голова окупованого Луганська Маноліс Пілавов загинув 3 липня внаслідок вибухів. Він очолював місто з 2014 по 2023 роки.

Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на Донеччині03.07.25, 14:57 • 841 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Луганськ
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