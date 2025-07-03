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Оккупационного экс-"мэра" Луганска Манолиса Пилавова якобы подорвала смертница - росСМИ

Киев • УНН

 • 175 просмотра

Бывший "мэр" оккупированного Луганска 3 июня погиб в результате взрыва "самодельного взрывного устройства, которое могла активировать женщина-смертница", утверждают в российских СМИ.

Оккупационного экс-"мэра" Луганска Манолиса Пилавова якобы подорвала смертница - росСМИ

В российских медиа-источниках сообщают, что Манолиса Пилавова, который возглавлял с 2014-го по 2023 год оккупационную администрацию Луганска, могла подорвать женщина-смертница. В частности, 3 июля об этом сообщил ТАСС "со ссылкой на оперативные службы", передает УНН.

Детали

российское пропагандистское агентство ТАСС в беседе с источником выяснило, что бывшего "мэра" оккупированного города Луганск Манолиса Пилавова, якобы "подорвала женщина-смертница". Добавляется, что это предварительная информация. В росСМИ пишут, что "бомбу могла активировать женщина-смертница", и тем временем, следственный комитет рф квалифицировал это как теракт. 

Напомним

Бывший мэр оккупированного Луганска Манолис Пилавов погиб 3 июля в результате взрывов. Он возглавлял город с 2014 по 2023 годы.

Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов оккупантов в Донецкой области03.07.25, 14:57 • 836 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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