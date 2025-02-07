Окупанти змушують дітей на захоплених територіях писати листи своїм військовим

Окупаційна влада на захоплених територіях продовжує залучати дітей до пропагандистських заходів, спрямованих на підтримку ворожих військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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За повідомленнями пропагандистських медіа, підконтрольні агресору молодіжні організації вже розпочали підготовку до таких акцій.

Дітей змушують створювати листи та малюнки для військових, що беруть участь у бойових діях проти України. Зростаючи в інформаційно ізольованому середовищі, вони не усвідомлюють справжнього змісту цих заходів. Окупаційна адміністрація цілеспрямовано формує у молодого покоління викривлене уявлення про реальність.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про права дитини, яка забороняє залучення неповнолітніх до військових конфліктів. Це ще один доказ того, що присутність російських сил на українських територіях становить не лише безпосередню загрозу, а й нищить майбутнє українських дітей, нав’язуючи їм спотворені цінності.

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