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Окупанти змушують дітей на захоплених територіях писати листи своїм військовим

Окупанти змушують дітей на захоплених територіях писати листи своїм військовим

Київ • УНН

 • 51035 перегляди

На окупованих територіях дітей залучають до пропагандистських акцій на підтримку ворожих військ. Їх змушують писати листи та малювати для військових рф, що воюють проти України.

Окупаційна влада на захоплених територіях продовжує залучати дітей до пропагандистських заходів, спрямованих на підтримку ворожих військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За повідомленнями пропагандистських медіа, підконтрольні агресору молодіжні організації вже розпочали підготовку до таких акцій.

Дітей змушують створювати листи та малюнки для військових, що беруть участь у бойових діях проти України. Зростаючи в інформаційно ізольованому середовищі, вони не усвідомлюють справжнього змісту цих заходів. Окупаційна адміністрація цілеспрямовано формує у молодого покоління викривлене уявлення про реальність.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про права дитини, яка забороняє залучення неповнолітніх до військових конфліктів. Це ще один доказ того, що присутність російських сил на українських територіях становить не лише безпосередню загрозу, а й нищить майбутнє українських дітей, нав’язуючи їм спотворені цінності.

окупанти заохочують дітей з ТОТ навчатися у військових навчальних закладах рф05.02.25, 01:02 • 30097 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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