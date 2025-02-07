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Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

Оккупанты заставляют детей на захваченных территориях писать письма своим военным

Киев  •  УНН

 • 1148 просмотра

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На оккупированных территориях детей привлекают к пропагандистским акциям в поддержку вражеских войск. Их заставляют писать письма и рисовать для военных рф, воюющих против Украины.

Оккупационные власти на захваченных территориях продолжают привлекать детей к пропагандистским мероприятиям, направленным на поддержку вражеских войск. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По сообщениям пропагандистских медиа, подконтрольные агрессору молодежные организации уже начали подготовку к таким акциям.

Детей заставляют создавать письма и рисунки для военных, участвующих в боевых действиях против Украины. Вырастая в информационно изолированной среде, они не осознают истинного смысла этих мероприятий. Оккупационная администрация целенаправленно формирует у молодого поколения искаженное представление о реальности.

Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, которая запрещает привлечение несовершеннолетних к военным конфликтам. Это еще одно доказательство того, что присутствие российских сил на украинских территориях представляет не только непосредственную угрозу, но и уничтожает будущее украинских детей, навязывая им искаженные ценности.

оккупанты поощряют детей с ВОТ учиться в военных учебных заведениях рф05.02.25, 01:02 • 28440 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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