Оккупационные власти на захваченных территориях продолжают привлекать детей к пропагандистским мероприятиям, направленным на поддержку вражеских войск. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По сообщениям пропагандистских медиа, подконтрольные агрессору молодежные организации уже начали подготовку к таким акциям.

Детей заставляют создавать письма и рисунки для военных, участвующих в боевых действиях против Украины. Вырастая в информационно изолированной среде, они не осознают истинного смысла этих мероприятий. Оккупационная администрация целенаправленно формирует у молодого поколения искаженное представление о реальности.

Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности Конвенции ООН о правах ребенка, которая запрещает привлечение несовершеннолетних к военным конфликтам. Это еще одно доказательство того, что присутствие российских сил на украинских территориях представляет не только непосредственную угрозу, но и уничтожает будущее украинских детей, навязывая им искаженные ценности.

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