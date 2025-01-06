Окупанти змінюють тактику зберігання палива на захоплених територіях - АТЕШ
Київ • УНН
Ворожі військові почали використовувати цивільні паливозаправники замість військових складів для зберігання палива. Це відповідь на успішні атаки ЗСУ по логістичних об'єктах окупантів.
Ворожі військові змінюють підхід до зберігання палива на загарбаних територіях, намагаючись уникнути втрат у логістиці. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
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Відтак, замість традиційних військових складів дедалі частіше використовуються цивільні паливозаправники, які працюють в інтересах армії агресора. Такий підхід дозволяє приховати стратегічні ресурси серед цивільної інфраструктури та ускладнити їх виявлення.
Зміна тактики стала відповіддю на успішні атаки Сил оборони України, які завдавали значної шкоди ворожій логістиці. Використання цивільних об’єктів, які формально не належать до військової інфраструктури, також створює загрозу для місцевого населення, порушуючи міжнародне гуманітарне право.
Експерти вважають, що ця тактика може стати частиною ширшого плану, спрямованого на мінімізацію втрат серед військових ресурсів, водночас ускладнюючи виявлення та нейтралізацію цих об'єктів з боку української армії.
Загарбники перекидають військову техніку з окупованого Криму в Запорізьку область - "АТЕШ"12.12.24, 07:11 • 22992 перегляди