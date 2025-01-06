Оккупанты меняют тактику хранения топлива на захваченных территориях - АТЕШ

Вражеские военные меняют подход к хранению топлива на захваченных территориях, пытаясь избежать потерь в логистике. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

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Поэтому вместо традиционных военных складов все чаще используются гражданские топливозаправщики, которые работают в интересах армии агрессора. Такой подход позволяет скрыть стратегические ресурсы среди гражданской инфраструктуры и усложнить их обнаружение.

Изменение тактики стало ответом на успешные атаки Сил обороны Украины, которые наносили значительный ущерб вражеской логистике. Использование гражданских объектов, которые формально не относятся к военной инфраструктуре, также создает угрозу для местного населения, нарушая международное гуманитарное право.

Эксперты считают, что эта тактика может стать частью более широкого плана, направленного на минимизацию потерь среди военных ресурсов, одновременно затрудняя выявление и нейтрализацию этих объектов со стороны украинской армии.

Захватчики перебрасывают военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область - "АТЭШ"