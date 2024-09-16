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Окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: авіаудар та обстріли

Окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: авіаудар та обстріли

Київ • УНН

 • 24771 перегляди

Терористи завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано авіаудар, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерії, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Терористи завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області за добу. Про це повідомляє начальник голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Зокрема, в Новоандріївці було проведено авіаційний удар. 69 безпілотників різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Червоне, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку. Три обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) вразили Новоандріївку, Гуляйполе та Малу Токмачку.

Артилерійські обстріли також були інтенсивними: 72 атаки завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

Внаслідок атак було зафіксовано шість випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, серед мирних жителів немає постраждалих.

Терористи завдали 275 ударів по Запорізькій області: 3 загиблих15.09.24, 07:27 • 52111 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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