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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли 145 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области: авиаудар и обстрелы

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 04:07  •  2884 просмотра

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Террористы нанесли 145 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерии, повреждены дома и инфраструктура.

Террористы нанесли 145 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Об этом сообщает начальник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, в Новоандреевке был проведен авиационный удар. 69 беспилотников различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Красное, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку. Три обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) поразили Новоандреевку, Гуляйполе и Малую Токмачку.

Артиллерийские обстрелы также были интенсивными: 72 атаки нанесены по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки.

В результате атак было зафиксировано шесть случаев разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирных жителей нет пострадавших.

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