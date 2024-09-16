Оккупанты нанесли 145 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области: авиаудар и обстрелы

Террористы нанесли 145 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Об этом сообщает начальник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, в Новоандреевке был проведен авиационный удар. 69 беспилотников различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Красное, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку. Три обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) поразили Новоандреевку, Гуляйполе и Малую Токмачку.

Артиллерийские обстрелы также были интенсивными: 72 атаки нанесены по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки.

В результате атак было зафиксировано шесть случаев разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирных жителей нет пострадавших.

Терористи завдали 275 ударів по Запорізькій області: 3 загиблих