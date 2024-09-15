Террористы нанесли 275 ударов по Запорожской области: 3 погибших

Захватчики нанесли 275 ударов по Запорожской области, в результате чего 3 человека погибли. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, оккупанты провели 9 авиаударов по Лобковому, Пятихаткам, Гуляйполю, Ровнополью, Верхней Терсе и Малиновке. 141 беспилотник различных модификаций атаковал Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Роботино и Гуляйполе также попали под 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Еще 120 артиллерийских ударов были нанесены по Гуляйполю, Новоандреевке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке, Левадному и Новопавловке.

Кроме того, поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К сожалению, трое человек 41, 59 и 61 лет погибли.

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі