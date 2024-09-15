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Терористи завдали 275 ударів по Запорізькій області: 3 загиблих

Терористи завдали 275 ударів по Запорізькій області: 3 загиблих

Київ • УНН

 • 52111 перегляди

Окупанти атакували Запорізьку область 275 разів, використовуючи авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Внаслідок обстрілів загинули троє осіб віком 41, 59 та 61 років, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Загарбники завдали 275 ударів по Запорізькій області, унаслідок чого 3 осіб загинули. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Зокрема, окупанти провели 9 авіаударів по Лобковому, П'ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці. 141 безпілотник різних модифікацій атакував Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Роботине та Гуляйполе також потрапили під 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ще 120 артилерійських ударів були завдані по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці, Левадному та Новопавлівці.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На жаль, троє осіб  41, 59 та 61 років загинули.

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі14.09.24, 18:35 • 49022 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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