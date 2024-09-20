Окупанти заселяють біженців з курщини у будинки маріупольців - міськрада
Київ • УНН
До Маріуполя привезли біженців з курської області росії, яких розміщують у відібраних у місцевих жителів будинках. Окупанти надають допомогу росіянам, ігноруючи потреби тисяч маріупольців, які залишилися без житла.
До тимчасово окупованого Маріуполя привезли біженців з російської курської області. Їх заселяють у будинки, котрі російські загарбники відібрали у маріупольців, які покинули місто. Про це повідомили в Маріупольській міськраді, передає УНН.
Окупанти вирішили розмістити у захопленому місті біженців з міста суджа. росіян розмістили у "націоналізованих" будинках, тобто у тих, які загарбники відібрали у маріупольців, які покинули місто
Також вказали, що активісти та партії "єдіная росія" доправили гуманітарну допомогу біженцям: речі, комплекти постільної білизни, взуття, посуд.
А ось до маріупольців окупанти ставляться по іншому, наголосили в міськраді. "Під час блокади вони нищили місто й вбили понад 22 тисяч мирних жителів, а тепер тисячі містян залишаються без житла, на вулиці. Їм окупанти ніяк не допомагають. Так виглядає справжнє відношення загарбників до місцевого населення", - резюмували у Маріупольській міськраді.
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