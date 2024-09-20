Окупанти заселяють біженців з курщини у будинки маріупольців - міськрада

До тимчасово окупованого Маріуполя привезли біженців з російської курської області. Їх заселяють у будинки, котрі російські загарбники відібрали у маріупольців, які покинули місто. Про це повідомили в Маріупольській міськраді, передає УНН.

Окупанти вирішили розмістити у захопленому місті біженців з міста суджа. росіян розмістили у "націоналізованих" будинках, тобто у тих, які загарбники відібрали у маріупольців, які покинули місто - розповіли в міськраді.

Також вказали, що активісти та партії "єдіная росія" доправили гуманітарну допомогу біженцям: речі, комплекти постільної білизни, взуття, посуд.

А ось до маріупольців окупанти ставляться по іншому, наголосили в міськраді. "Під час блокади вони нищили місто й вбили понад 22 тисяч мирних жителів, а тепер тисячі містян залишаються без житла, на вулиці. Їм окупанти ніяк не допомагають. Так виглядає справжнє відношення загарбників до місцевого населення", - резюмували у Маріупольській міськраді.

Україна звернулась до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування у курській області