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Оккупанты заселяют беженцев с курщины в дома мариупольцев - горсовет

Оккупанты заселяют беженцев с курщины в дома мариупольцев - горсовет

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 09:26  •  4240 просмотра

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В Мариуполь привезли беженцев из курской области hоссии, которых размещают в отобранных у местных жителей домах. Оккупанты оказывают помощь россиянам, игнорируя потребности тысяч мариупольцев, которые остались без жилья.

Во временно оккупированный Мариуполь привезли беженцев из российской rурской области. Их заселяют в дома, которые российские захватчики отобрали у мариупольцев, которые покинули город. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете, передает УНН

Оккупанты решили разместить в захваченном городе беженцев из города Суджа. россиян разместили в "национализированных" домах, то есть в тех, которые захватчики отобрали у мариупольцев, которые покинули город

- рассказали в горсовете. 

Также указали, что активисты и партии "единая россия" доставили гуманитарную помощь беженцам: вещи, комплекты постельного белья, обувь, посуду.

А вот к мариупольцам оккупанты относятся по другому, отметили в горсовете.  "Во время блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей, а теперь тысячи горожан остаются без жилья, на улице. Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит настоящее отношение захватчиков к местному населению", - резюмировали в Мариупольском горсовете. 

Україна звернулась до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування у курській області16 сентября 2024, 07:36 • 105872 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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