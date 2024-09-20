Оккупанты заселяют беженцев с курщины в дома мариупольцев - горсовет

Во временно оккупированный Мариуполь привезли беженцев из российской rурской области. Их заселяют в дома, которые российские захватчики отобрали у мариупольцев, которые покинули город. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете, передает УНН.

Оккупанты решили разместить в захваченном городе беженцев из города Суджа. россиян разместили в "национализированных" домах, то есть в тех, которые захватчики отобрали у мариупольцев, которые покинули город - рассказали в горсовете.

Также указали, что активисты и партии "единая россия" доставили гуманитарную помощь беженцам: вещи, комплекты постельного белья, обувь, посуду.

А вот к мариупольцам оккупанты относятся по другому, отметили в горсовете. "Во время блокады они уничтожали город и убили более 22 тысяч мирных жителей, а теперь тысячи горожан остаются без жилья, на улице. Им оккупанты никак не помогают. Так выглядит настоящее отношение захватчиков к местному населению", - резюмировали в Мариупольском горсовете.

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