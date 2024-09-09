Окупанти захопили Водяне та просунулися в Гродівці
Київ • УНН
Терористи окупували село Водяне та просунулися в Гродівці на передовій.
На фронті загарбники окупували Водяне та просунулися в Гродівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, ситуація залишається складною на Покровському напрямку. Там з початку доби в районах населених пунктів Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога.
Генштаб: на фронті відбулося 148 боєзіткнень на фронті, складна ситуація на Покровському напрямку09.09.24, 01:28 • 23460 переглядiв