Оккупанты захватили Водяное и продвинулись в Гродовке
Киев • УНН
Террористы оккупировали село Водяное и продвинулись в Гродовке на передовой.
На фронте захватчики оккупировали Водяное и продвинулись в Гродовке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, ситуация остается сложной на Покровском направлении. Там с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражено 29 наступательных и штурмовых действий врага.
Генштаб: на фронті відбулося 148 боєзіткнень на фронті, складна ситуація на Покровському напрямку8 сентября 2024, 22:28 • 3260 просмотров