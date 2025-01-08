Окупанти вранці вдарили по Костянтинівці на Донеччині: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", постраждалих немає.
У Донецькій області російські війська сьогодні вранці обстріляли місто Костянтинівка, пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", постраждалих немає, повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у Facebook у середу, пише УНН.
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"Сьогодні зранку окупанти здійснили обстріл по місту Костянтинівці. В результаті атаки було пошкоджено один з об’єктів майна "Укрзалізниці", однак, на щастя, постраждалих немає. Обстріл став черговим підтвердженням цілеспрямованої тактики агресора, спрямованої на руйнування інфраструктури", - написав Горбунов.
Доповнення
За даними ГУНП в області, троє жителів Донеччини зазнали поранень внаслідок російських обстрілів за минулу добу. Поліція зафіксувала 3 207 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог вгатив по 4 населених пунктах: містах Лиман, Покровськ, Торецьк, селу Андріївка. Руйнувань зазнали 11 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.
Покровськ, за даними поліції, росіяни атакували з РСЗВ "Град" і артилерії – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили багатоквартирний і два приватних будинки, гуртожиток, цех, автобус.
У Лимані внаслідок артобстрілу, як вказано, пошкоджено три приватних оселі, господарську споруду, гараж.