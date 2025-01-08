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Оккупанты утром ударили по Константиновке в Донецкой области: что известно о последствиях

Оккупанты утром ударили по Константиновке в Донецкой области: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 7526 просмотра

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Российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки поврежден объект «Укрзализныци», пострадавших нет.

В Донецкой области российские войска сегодня утром обстреляли город Константиновка, поврежден объект "Укрзализныци", пострадавших нет, сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром оккупанты совершили обстрел по городу Константиновке. В результате атаки был поврежден один из объектов имущества "Укрзализныци", однако, к счастью, пострадавших нет. Обстрел стал очередным подтверждением целенаправленной тактики агрессора, направленной на разрушение инфраструктуры", - написал Горбунов.

Дополнение

По данным ГУНП в области, трое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Полиция зафиксировала 3 207 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Враг ударил по 4 населенным пунктам: городам Лиман, Покровск, Торецк, селу Андреевка. Разрушениям подверглись 11 гражданских объектов, из них 6 жилых домов.

Покровск, по данным полиции, россияне атаковали из РСЗО "Град" и артиллерии - ранили трех гражданских лиц, повредили многоквартирный и два частных дома, общежитие, цех, автобус.

В Лимане в результате артобстрела, как указано, повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, гараж.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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