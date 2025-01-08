Оккупанты утром ударили по Константиновке в Донецкой области: что известно о последствиях
Киев • УНН
Российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки поврежден объект «Укрзализныци», пострадавших нет.
В Донецкой области российские войска сегодня утром обстреляли город Константиновка, поврежден объект "Укрзализныци", пострадавших нет, сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в Facebook в среду, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром оккупанты совершили обстрел по городу Константиновке. В результате атаки был поврежден один из объектов имущества "Укрзализныци", однако, к счастью, пострадавших нет. Обстрел стал очередным подтверждением целенаправленной тактики агрессора, направленной на разрушение инфраструктуры", - написал Горбунов.
Дополнение
По данным ГУНП в области, трое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Полиция зафиксировала 3 207 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Враг ударил по 4 населенным пунктам: городам Лиман, Покровск, Торецк, селу Андреевка. Разрушениям подверглись 11 гражданских объектов, из них 6 жилых домов.
Покровск, по данным полиции, россияне атаковали из РСЗО "Град" и артиллерии - ранили трех гражданских лиц, повредили многоквартирный и два частных дома, общежитие, цех, автобус.
В Лимане в результате артобстрела, как указано, повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, гараж.