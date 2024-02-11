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Окупанти від ранку обстрілюють Херсонщину, є постраждалі

Окупанти від ранку обстрілюють Херсонщину, є постраждалі

Київ • УНН

 • 55688 перегляди

російські окупанти обстріляли з повітря Бериславський район Херсонської області, внаслідок чого постраждали щонайменше двоє мирних мешканців.

російські окупанти від ранку обстрілюють Херсонщину. З авіації вдарили по Бериславському району. Дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське. Є постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

росіяни від ранку обстрілюють Херсонщину. З авіації вдарили по Бериславському району. Дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське. Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік. Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу,

- написав Прокудін.

Деталі

Також за його словами, через "прильот" поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови. Від госпіталізації постаждалий відмовився.

Ще дві КАБ вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється. Проти мирного населення окупанти продовжують використовувати дрони. Внаслідок скиду вибухівки у Золотій Балці загорівся будинок. На щастя, без постраждалих,

- зазначив Прокудін.

Окрім того, він повідомив, що ще 6 атак дронами зафіксовано по центру Берислава. Інформація уточнюється.

Доповнення

російські окупанти вдарили по Херсону. Постраждала 61-річна пасажирка маршрутки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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