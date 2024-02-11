Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

российские оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область. С авиации ударили по Бериславскому району. Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. Есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

россияне с утра обстреливают Херсонщину. Из авиации ударили по Бериславскому району. Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился в собственном дворе. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь, - написал Прокудин.

Детали

Также по его словам, из-за "прилета" вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина. У него осколочные ранения головы. От госпитализации пострадавший отказался.

Еще две КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается. Против мирного населения оккупанты продолжают использовать дроны. В результате сброса взрывчатки в Золотой Балке загорелся дом. К счастью, без пострадавших, - отметил Прокудин.

Кроме того, он сообщил, что еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава. Информация уточняется.

Дополнение

российские оккупанты ударили по Херсону. Пострадала 61-летняя пассажирка маршрутки.