Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие
Киев • УНН
российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие
российские оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область. С авиации ударили по Бериславскому району. Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. Есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
россияне с утра обстреливают Херсонщину. Из авиации ударили по Бериславскому району. Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился в собственном дворе. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь,
Детали
Также по его словам, из-за "прилета" вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина. У него осколочные ранения головы. От госпитализации пострадавший отказался.
Еще две КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается. Против мирного населения оккупанты продолжают использовать дроны. В результате сброса взрывчатки в Золотой Балке загорелся дом. К счастью, без пострадавших,
Кроме того, он сообщил, что еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава. Информация уточняется.
Дополнение
российские оккупанты ударили по Херсону. Пострадала 61-летняя пассажирка маршрутки.
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие
российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.
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