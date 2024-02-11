Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  168038 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  213307 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  184962 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  232401 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  268082 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  222043 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  193614 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  210001 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  207474 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207656 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 14:43  •  1250 просмотра

Read in English

российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

российские оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область. С авиации ударили по Бериславскому району. Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. Есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

россияне с утра обстреливают Херсонщину. Из авиации ударили по Бериславскому району. Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился в собственном дворе. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь,

- написал Прокудин.

Детали

Также по его словам, из-за "прилета" вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина. У него осколочные ранения головы. От госпитализации пострадавший отказался.

Еще две КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается. Против мирного населения оккупанты продолжают использовать дроны. В результате сброса взрывчатки в Золотой Балке загорелся дом. К счастью, без пострадавших,

- отметил Прокудин.

Кроме того, он сообщил, что еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава. Информация уточняется.

Дополнение

российские оккупанты ударили по Херсону. Пострадала 61-летняя пассажирка маршрутки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
khersonХерсон
Окупанти від ранку обстрілюють Херсонщину, є постраждалі
Occupants have been shelling Kherson region since morning, there are victims
Новости по теме

Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

российские оккупанты обстреляли с воздуха Бериславский район Херсонской области, в результате чего пострадали по меньшей мере двое мирных жителей.

Война •   •  1250 просмотра
Оккупанты с утра обстреливают Херсонскую область, есть пострадавшие

В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"

Пограничники уничтожили седьмой вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" на Харьковщине.

Война •   •  3097 просмотра
В Харьковской области пограничники уничтожили вражеский "Муром-П"

Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ

Япония выделит 106 миллионов долларов США на послевоенное восстановление Украины в семи сферах, включая сельское хозяйство и разборку завалов.

Экономика •   •  7817 просмотра
Япония выделит на восстановление Украины 106 млн долларов - СМИ

Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров

По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Федорова, Украина догнала россию по количеству произведенных за полгода беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.

Война •   •  11209 просмотра
Украина за полгода догнала рф по количеству дронов-камикадзе - Федоров

На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн

Украинские пограничники в Волынской области сбили беспилотник, который перевозил 22 кг гашиша стоимостью 13 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  10359 просмотра
На Волыни пограничники приземлили дрон с 22 кг наркотиков на 13 млн грн

Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ

Макрон отложил запланированный на 13-14 февраля визит в Украину из соображений безопасности. Французско-украинский деловой совет Medef International также отменил поездку в Киев.

Политика •   •  14014 просмотра
Макрон отложил свой визит в Украину по соображениям безопасности - СМИ

Умер экс-вокалист немецкой группы Can Дамо Судзуки

Певец японского происхождения Дамо Сузуки, бывший участник влиятельной немецкой краутрок-группы Can, умер от рака в возрасте 74 лет.

Культура •   •  11078 просмотра
Умер экс-вокалист немецкой группы Can Дамо Судзуки

Атака дроном: на Херсонщине пострадали двое полицейских

Двое полицейских получили ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Бериславском районе Херсонской области.

Война •   •  17867 просмотра
Атака дроном: на Херсонщине пострадали двое полицейских

Оккупанты ударили по Херсону, пострадала пассажирка маршрутки

Пассажир автобуса в Херсоне получил ранения во время обстрела города российскими оккупантами.

Война •   •  18196 просмотра
Оккупанты ударили по Херсону, пострадала пассажирка маршрутки

У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный

Украина продолжает настаивать на том, что некоторые российские спортсмены, которые заявляют о нейтралитете, на самом деле поддерживают российских военных и встречаются с Путиным, предоставляя доказательства международным спортивным организациям.

Спорт •   •  16462 просмотра
У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный