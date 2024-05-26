Окупанти вдарили по Богуславці на Харківщині: загинула літня жінка, серед поранених - дитина
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Богуславці в Харківській області загинула літня жінка і були поранені двоє цивільних, у тому числі 9-річний хлопчик.
Армія рф завдала удару по Богуславці Харківської області, внаслідок чого загинула 72-річна жінка. Також двоє людей отримали поранення, зокрема і 9-річний хлопчик. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти вдарили по Богуславці Ізюмського району. Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них - хлопчик 9 років
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У результаті російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові кількість загиблих зросла до 15.