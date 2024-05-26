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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла пожилая женщина, среди раненых - ребенок

Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла пожилая женщина, среди раненых - ребенок

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 12:37  •  9660 просмотра

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В результате российского удара по Богуславке в Харьковской области погибла пожилая женщина и были ранены двое гражданских, в том числе 9-летний мальчик.

Армия рф нанесла удар по Богуславке Харьковской области, в результате чего погибла 72-летняя женщина. Также два человека получили ранения, в том числе и 9-летний мальчик. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили по Богуславке Изюмского района.  Одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них - мальчик 9 лет

- написал Синегубов в Telegram.

Дополнение 

В результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове количество погибших возросло до 15. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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