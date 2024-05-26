Оккупанты ударили по Богуславке на Харьковщине: погибла пожилая женщина, среди раненых - ребенок

Армия рф нанесла удар по Богуславке Харьковской области, в результате чего погибла 72-летняя женщина. Также два человека получили ранения, в том числе и 9-летний мальчик. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили по Богуславке Изюмского района. Одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них - мальчик 9 лет - написал Синегубов в Telegram.

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