Окупанти у Севастополі залучають цивільних до зведення фортифікацій - партизани
Київ • УНН
російські військові у Севастополі використовують цивільних для зведення фортифікацій через нестачу особового складу. Партизанський рух "Атеш" виявив маршрути переміщення техніки та місця будівництва укріплень.
російські військові 810-тої окремої бригади морської піхоти у тимчасово окупованому Севастополі використовують цивільних для зведення фортифікаційних споруд, повідомляє партизанський рух "Атеш", передає УНН.
Агент "АТЕШ" зміг вистежити маршрут переміщення автонавантажувачів на КАМАЗах Балаклавським шосе в бік Козачої бухти. Під час спостереження вдалося з'ясувати місця, де ЗС рф продовжують зведення фортифікаційних споруд, але вже більшою мірою за допомогою цивільних на спеціальній техніці
За даними руху, на тлі нестачі особового складу на фронті, кількість російських військовослужбовців, які раніше були задіяні в будівництві, значно зменшилася.
Партизани виявили ЗРК "Бук-М3" у окупованому Севастополі - "АТЕШ"18.09.24, 10:42 • 14013 переглядiв