Окупанти у Севастополі залучають цивільних до зведення фортифікацій - партизани

російські військові 810-тої окремої бригади морської піхоти у тимчасово окупованому Севастополі використовують цивільних для зведення фортифікаційних споруд, повідомляє партизанський рух "Атеш", передає УНН.

Агент "АТЕШ" зміг вистежити маршрут переміщення автонавантажувачів на КАМАЗах Балаклавським шосе в бік Козачої бухти. Під час спостереження вдалося з'ясувати місця, де ЗС рф продовжують зведення фортифікаційних споруд, але вже більшою мірою за допомогою цивільних на спеціальній техніці - розповіли партизани.

За даними руху, на тлі нестачі особового складу на фронті, кількість російських військовослужбовців, які раніше були задіяні в будівництві, значно зменшилася.

Партизани виявили ЗРК "Бук-М3" у окупованому Севастополі - "АТЕШ"