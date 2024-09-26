Оккупанты в Севастополе привлекают гражданских к возведению фортификаций - партизаны
Киев • УНН
российские военные в Севастополе используют гражданских для возведения фортификаций из-за недостатка личного состава. Партизанское движение «Атеш» обнаружило маршруты перемещения техники и места строительства укреплений.
российские военные 810-й отдельной бригады морской пехоты во временно оккупированном Севастополе используют гражданских для возведения фортификационных сооружений, сообщает партизанское движение "Атеш", передает УНН.
Агент "АТЕШ" смог выследить маршрут перемещения автопогрузчиков на КАМАЗах по Балаклавскому шоссе в сторону Казачьей бухты. Во время наблюдения удалось выяснить места, где ВС рф продолжают возведение фортификационных сооружений, но уже в большей степени с помощью гражданских на специальной технике
По данным движения, на фоне нехватки личного состава на фронте, количество российских военнослужащих, которые ранее были задействованы в строительстве, значительно уменьшилось.
Партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" в оккупированном Севастополе - "АТЕШ"18 сентября 2024, 07:42 • 13327 просмотров