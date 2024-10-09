Окупанти скинули з дрона вибухівку біля маршрутки у Херсоні: що відомо
Київ • УНН
Армія рф скинула вибухівку з дрона поблизу маршрутки на зупинці в Дніпровському районі Херсона. Пошкоджено лобове скло автобуса, інформація про постраждалих уточнюється.
Армія рф знову атакувала громадський транспорт у Херсоні, інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Чергова атака рашистів на громадський транспорт у Херсоні. Ворог скинув з дрона вибухівку поряд з маршрутним таксі на зупинці у Дніпровському районі", - повідомив Мрочко.
За його словами, інформація про постраждалих уточнюється. В автобусі пошкоджене лобове скло.
Атака рф на центр Херсона: під удар росіян потрапила зупинка, відомо про 6 загиблих01.10.24, 10:28 • 37195 переглядiв