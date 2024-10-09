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Окупанти скинули з дрона вибухівку біля маршрутки у Херсоні: що відомо

Окупанти скинули з дрона вибухівку біля маршрутки у Херсоні: що відомо

Київ • УНН

 • 11866 перегляди

Армія рф скинула вибухівку з дрона поблизу маршрутки на зупинці в Дніпровському районі Херсона. Пошкоджено лобове скло автобуса, інформація про постраждалих уточнюється.

Армія рф знову атакувала громадський транспорт у Херсоні, інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

"Чергова атака рашистів на громадський транспорт у Херсоні. Ворог скинув з дрона вибухівку поряд з маршрутним таксі на зупинці у Дніпровському районі", - повідомив Мрочко.

За його словами, інформація про постраждалих уточнюється. В автобусі пошкоджене лобове скло.

Атака рф на центр Херсона: під удар росіян потрапила зупинка, відомо про 6 загиблих01.10.24, 10:28 • 37195 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
khersonХерсон

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