Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку возле маршрутки в Херсоне: что известно
Киев • УНН
Армия рф сбросила взрывчатку с дрона вблизи маршрутки на остановке в Днепровском районе Херсона. Повреждено лобовое стекло автобуса, информация о пострадавших уточняется.
Армия рф снова атаковала общественный транспорт в Херсоне, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
«Очередная атака рашистов на общественный транспорт в Херсоне. Враг сбросил с дрона взрывчатку рядом с маршрутным такси на остановке в Днепровском районе», - сообщил Мрочко.
По его словам, информация о пострадавших уточняется. В автобусе повреждено лобовое стекло.
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