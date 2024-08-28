Окупанти продовжують штурмові дії в північній частині Новогродівки - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, ворожі війська ведуть інтенсивні штурмові дії на півночі Новогродівки, швидко захоплюючи території.
Ворог продовжує штурмові дії в північній частині Новогродівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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У північній частині Новогродівки тривають інтенсивні штурмові дії з боку ворожих військ. Окупанти швидко завойовують території, що залишаються під їх контролем.
Ситуація залишається напруженою, адже війська, які раніше стояли на лінії оборони Бердичі-Семенівка-Уманське, понесли великі втрати. Бригади єгерів, десантників та механізованої піхоти проявили значну мужність, але продовження атак ворога ускладнює оборонні позиції.
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