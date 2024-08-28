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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продолжают штурмовые действия в северной части Новогродовки - DeepState

Оккупанты продолжают штурмовые действия в северной части Новогродовки - DeepState

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 01:32  •  7825 просмотра

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По DeepState, вражеские войска ведут интенсивные штурмовые действия на севере Новогродовки, быстро захватывая территории.

Враг продолжает штурмовые действия в северной части Новогродовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В северной части Новогродовки продолжаются интенсивные штурмовые действия со стороны вражеских войск. Оккупанты быстро завоевывают территории, остающиеся под их контролем.

Ситуация остается напряженной, ведь войска, которые раньше стояли на линии обороны Бердичи-Семеновка-Уманское, понесли большие потери. Бригады егерей, десантников и механизированной пехоты проявили значительное мужество, но продолжение атак врага усложняет оборонительные позиции.

Загарбники намагаються оточити Вугледар, атакуючи з флангів - DeepState27 августа 2024, 21:09 • 30048 просмотров

Юлия Котвицкая

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