Окупанти пошкодили навчальний заклад і житлові об'єкти Прикарпаття: без жертв

На Прикарпатті через російську агресію було частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів. Крім того, є пошкодження житлових будинків. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.

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У ніч на сьогоднішній день Прикарпаття потерпіло від ворожого нападу, спрямованого на цивільну інфраструктуру.

У результаті влучання частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів. Пошкодження також зафіксовано в прилеглих будинках та житлових об'єктах однієї з громад області.

На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Вкотре закликаю усіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти себе і своїх рідних.

Дякуємо нашим оборонцям неба та всім захисникам, які боряться за наше майбутнє. Та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки