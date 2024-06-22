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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Окупанти пошкодили навчальний заклад і житлові об'єкти Прикарпаття: без жертв

Київ • УНН

 • 29322 перегляди

Через російську агресію на Прикарпатті під час ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було частково зруйновано кілька будівель навчального закладу та житлових будинків.

Окупанти пошкодили навчальний заклад і житлові об'єкти Прикарпаття: без жертв

На Прикарпатті через російську агресію було частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів. Крім того, є пошкодження житлових будинків. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.

Деталі

У ніч на сьогоднішній день Прикарпаття потерпіло від ворожого нападу, спрямованого на цивільну інфраструктуру.

У результаті влучання частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів. Пошкодження також зафіксовано в прилеглих будинках та житлових об'єктах однієї з громад області.

На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Вкотре закликаю усіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти себе і своїх рідних.
Дякуємо нашим оборонцям неба та всім захисникам, які боряться за наше майбутнє. Та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки

- заявила Світлана Онищук.

Ворожий обстріл в Івано-Франківську: міський голова повідомив деталі22.06.24, 06:45 • 40829 переглядiв

Юлія Котвицька

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