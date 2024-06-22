Окупанти пошкодили навчальний заклад і житлові об'єкти Прикарпаття: без жертв
Київ • УНН
Через російську агресію на Прикарпатті під час ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було частково зруйновано кілька будівель навчального закладу та житлових будинків.
На Прикарпатті через російську агресію було частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів. Крім того, є пошкодження житлових будинків. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.
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У ніч на сьогоднішній день Прикарпаття потерпіло від ворожого нападу, спрямованого на цивільну інфраструктуру.
У результаті влучання частково зруйновано кілька корпусів та інші будівлі одного з навчальних закладів. Пошкодження також зафіксовано в прилеглих будинках та житлових об'єктах однієї з громад області.
На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Вкотре закликаю усіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти себе і своїх рідних.
Дякуємо нашим оборонцям неба та всім захисникам, які боряться за наше майбутнє. Та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки
Ворожий обстріл в Івано-Франківську: міський голова повідомив деталі22.06.24, 06:45 • 40829 переглядiв